Ag Cambiaso: “Lui duttile come Maldini. Futuro? Prima salva il Genoa”

Le parole di Giovanni Bia: "Cambiaso per me sarà uno dei terzini titolari della Nazionale per i prossimi 10 anni"

Marco Astori

Intervenuto ai microfoni di Radio Marte, Giovanni Bia, agente di Andrea Cambiaso, giovane esterno del Genoa che piace molto all'Inter, ha parlato così del suo assistito: "Cambiaso è un Paolo Maldini, può giocare a destra o sinistra indipendentemente come terzino o quinto di centrocampo. Ambidestro e ha duttilità. So che è molto attenzionato, quindi credo che della nuova selezione lui ne debba far parte. Ha prospettive e qualità, l'Italia ha bisogno di giocatori così.

Siamo andati a naturalizzare alcuni giocatori e non abbiamo grandissimi terzini al momento, per me sarà uno dei terzini titolari della Nazionale per i prossimi 10 anni. Il futuro? Vedremo a giugno cosa succederà. Cristiano Giuntoli l'aveva già cercato anni fa ma non riuscì a prenderlo e andò all'Empoli. Il ragazzo è attenzionato da tante squadre, ci sarà da valutare con il club cosa è meglio per tutti. Lui è a scadenza 2023, vediamo cosa succede a fine anno. La proprietà è straniera, forse hanno visioni diverse da quelle che abbiamo noi, vedremo. Ora Cambiaso vuole salvare il Genoa, tutto il resto verrà dopo".