Ag. Ceesay: “Inter la regina del mercato. Si è mossa in modo chirurgico e veloce”

Intervenuto ai microfoni di SportItalia, l'agente di Assan Ceesay, Massimo Grillo, ha commentato il mercato fatto dalle squadre italiane: "La regina del mercato per me è stata l'Inter che si è mossa in modo appunto chirurgico e veloce. Dietro metto il Milan che ha fatto un lavoro molto interessante, ma che ha un compito non facile che è quello di sostituire Tonali".