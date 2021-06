Ag Elmas: “Speriamo che con Spalletti le cose migliorino. Ne parlava già all’Inter”

Le parole del procuratore del centrocampista del Napoli che nell'ultima stagione ha trovato poco spazio

A Radio Marte nel corso della trasmissione “Si gonfia la rete” è intervenuto George Gardi, agente di Elmas: "Ci teneva a giocare la Champions, è venuto a Napoli proprio per questo. Ovviamente è rimasto deluso come tutti e ora è già concentrato sull’Europeo e crede di fare un grande Europeo. Lo vedo molto motivato. Soddisfatto della stagione? Ha giocato molto poco, vorrebbe avere più peso e incidere di più. Ha avuto pochi minuti a disposizione, contenti non possiamo essere. Con il cambio di allenatore la prospettiva può cambiare? Secondo me sì. L’anno scorso è stato il giocatore più subentrato a livello europeo, speriamo che con Spalletti le cose migliorino. Il tecnico ne parlava già per l’Inter. Il club punta su Elmas ma entrava quasi sempre a risultato già acquisito, con i giochi già fatti, non rende facile incidere. Speriamo che le cose cambino".