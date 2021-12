Ag. Eriksen: “Christian lavora duramente. Dall’Inghilterra sono arrivate tante…”

Il centrocampista danese continua a lavorare per tornare presto in campo

Christian Eriksen è attualmente senza un club dopo la rescissione consensuale con l'Inter. Il futuro è ancora incerto per il centrocampista danese che continua a lavorare per tornare in campo. "Christian lavora davvero duramente e sono contento che abbia avuto l'opportunità di farlo in silenzio negli ultimi mesi", afferma l'agente Martin Schoots a The Athletic. "Abbiamo ricevuto così tante richieste per interviste, documentari e ogni genere di cose, specialmente dall'Inghilterra. È ancora molto popolare lì e questo non vale solo per i tifosi del Tottenham".