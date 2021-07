L’ag Galli: “Mercato difficile, l’Inter può fare poco. Inzaghi? Ha avuto…”

Le parole dell'operatore di mercato: "È un mercato che possono fare in pochi. L’Inter può fare poco, il Milan ha speso. Ma è diventato difficile"

Intervenuto ai microfoni di TMW, Beppe Galli, operatore di mercato, ha parlato così della sessione in corso: “È un mercato che possono fare in pochi. L’Inter può fare poco, il Milan ha speso. Ma è diventato difficile. Non ho mai visto una valanga di stranieri come quest’anno, anche in Serie B. Guardate il Parma che ha preso solo stranieri e ha non so quanti scout che vanno in giro. Io se fossi nell’AIC farei uno sciopero”.