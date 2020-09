Ag Lazaro: “Cessione? Mi era chiara una cosa. Nessuno ha soldi. Inter perde 50 mln se…”

“Il Gladbach era il club più appropriato per Valentino, il club con una perfetta visione sportiva. Mi sono mosso e ho chiuso molto in anticipo perché mi era chiaro che all’Inter con Conte avrebbe trovato poco spazio. Spesso in questi casi succede che le società offrano giocatori ad altri club“. Max Hagmayr, agente di Valentino Lazaro, ha parlato ai microfoni del portale austriaco Oberösterreichischen Nachrichten del calciatore classe 1996.

Il procuratore ha aggiunto: “I grandi botti di mercato non si sono visti in questo periodo e non si vedranno così velocemente. Anche i giocatori più forti devono abituarsi ad essere venduti al di sotto del loro valore di mercato. Chi ha stretto un contratto pre-Covid con condizioni favorevoli lo tenga in grande considerazione. Anche i club si riposizionano. L’Inter potrebbe perdere 50 milioni di euro senza spettatori. Anche sponsor e investitori scarseggiano ovunque“.