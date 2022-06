L’ag Materazzi: “Dzeko resterà all’Inter. Dybala? Può fare diversi ruoli”

Le parole dell'operatore di mercato: "Lukaku è un grandissimo giocatore, è stata una grande operazione. E sarà un’arma in più per i nerazzurri"

Intervenuto ai microfoni di TMW, Matteo Materazzi, operatore di mercato, ha parlato così delle trattative di casa Inter: “Lukaku è un grandissimo giocatore, è stata una grande operazione. E sarà un’arma in più per i nerazzurri e per Simone Inzaghi”.