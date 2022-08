Ag. Milinkovic: “Ora resta, poi si vedrà. 100 mln sono troppi. Insieme a Inzaghi…”

Intervistato dal Corriere dello Sport, Mateja Kezman, agente di Milinkovic-Savic, ha parlato del futuro del suo assistito. L'agente esclude l'addio del centrocampista in questa sessione di mercato. "Se non avverranno miracoli in questi ultimi tre giorni resterà alla Lazio. Fino a quando lo dirà il tempo. Quest’estate nessun club è stato pronto a pagare quanto chiesto da Lotito quindi penso che la situazione non cambierà".