Ag Ozil non esclude l’arrivo in Italia: “Inter, Milan o Juventus? Magari un giorno, ‘why not?'”

Erkut Sogut, agente di Mesut Ozil, ha spiegato ai microfoni di TuttoMercatoWeb la situazione del centrocampista tedesco, fuori dal progetto Arsenal: “Non è una situazione facile. Ama il club e i tifosi in modo profondo ed è profondamente dispiaciuto che non gli sia stata concessa una chance, con onestà, in questa stagione. Mesut è stato il giocatore che ha raggiunto quota 50 gare di Premier con assist più rapidamente di ogni altro, in 141 apparizioni e l’Arsenal avrebbe bisogno esattamente di questo tipo di creatività. Dicono che è stato messo fuori per ‘ragioni calcistiche’, ma non è qualcosa che posso commentare. Credo che i tifosi lo rivogliano in campo, all’ultima gara hanno anche intonato il suo nome”.

Come sta vivendo questo periodo da escluso?

“Si sta allenando più duramente che mai. A casa ha una palestra, in giardino e in garage. Quindi oltre al lavoro che fa col club, si allena anche a casa, da solo. Questo dimostra la sua professionalità, tutta la sua serietà. Inoltre, fuori dal campo, è impegnato anche nei suoi progetti imprenditoriali”.

Visto da fuori. Il giocatore più pagato di tutta l’ultima Europa League, uno dei più pagati al mondo, non gioca. Uno spreco di soldi. Avete mai parlato di una risoluzione o di un accordo a riguardo?

“È una vergogna che Mesut non stia giocando. Chiaro, tutti si concentrano sul suo stipendio e capisco anche il perché. Però, da una prospettiva personale, dico che è uno spreco considerato il suo talento e la sua creatività. Ho parlato con l’Arsenal alcuni giorni prima della campagna trasferimenti estiva e ho detto loro i sentimenti di Mesut, la sua voglia di restare e quanto amasse il club. E non mi hanno mai detto che non sarebbe stato messo in lista”.

Sul serio?

“Esatto. Non me lo hanno comunicato. E’ stata una sorpresa per tutti noi, qualcosa che chiaramente lo ha colpito duramente”.

Lascerà l’Arsenal a gennaio?

“Anche un giorno solo è un periodo lungo nel calcio, non si può mai sapere… Chiaro, ci sono tanti club interessati nel prenderlo. Questo non è mai campiato ma non è cambiata neanche la sua volontà di onorare il suo contratto e giocare ancora. E’ un uomo di parola, leale, e la lealtà è dura da trovare in questi tempi”.

Magari un giorno lo vedremo a giocare in Italia, magari alla Juventus, al Milan o all’Inter

“Magari un giorno, why not? La Serie A una grande lega e sono certo che queste squadre potrebbero beneficiare delle capacità di Mesut Ozil. E’ un numero 10 puro, tanti club italiani giocano con un calciatore in quel ruolo. Però, ribadisco: si sta concentrando totalmente sui suoi allenamenti col club e a casa, sulla beneficienza e sui suoi business fuori dal campo. Non sta pensando ad altre società se non a quella con cui è adesso sotto contratto”.