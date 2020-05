Ag. Politano: “Con l’Inter prima parte di stagione strepitosa”. Poi il retroscena: “Gattuso…”

Davide Lippi, agente di Matteo Politano, è intervenuto sulle frequenze di Radio Punto Nuovo per parlare dell’esterno di proprietà dell’Inter e in prestito biennale con obbligo di riscatto al Napoli: “Tutti ci auguriamo che Politano alla ripresa possa esprimere il massimo delle sue potenzialità, ma quando cambi a gennaio serve un po’ di tempo. Ora si è ambientato, adora tutto, dalla città allo spogliatoio, deve solo tornare in campo e rimettersi in palla come tutti gli altri. Potrà fare grandi cose in questi mesi di campionato che restano. La concorrenza non ci spaventa. conosco le qualità di Matteo. È conscio che in una grande squadra ci sono tanti campioni e sa che dovrà sudarsi il posto. Ma a Napoli non hanno ancora visto il vero Politano“.

Il procuratore ha svelato un retroscena: “Gattuso voleva Politano già al Milan. Con l’Inter secondo me ha fatto una prima stagione strepitosa, ora sa che è in una grande squadra e se la deve giocare con i campioni. Dopo la Primavera della Roma è stato sempre abituato a guadagnarsi il posto ovunque, a Perugia come a Pescara, Sassuolo e Inter, quando giocava nel suo ruolo. Farà grandi cose anche a Napoli“.