L’ag Preziosi: “Sheriff? Squadra davvero forte, sta stupendo tutti”

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Maurizio Preziosi, agente, ha parlato così dello Sheriff Tiraspol, una delle avversarie dell'Inter in Champions League: "E' una squadra che sta stupendo tutti. E' una squadra davvero forte. Già dal preliminare Champions contro la Stella Rossa la davano per sconfitta invece è passato. E ora il trionfo con lo Shakhtar. La qualificazione in Champions è già qualcosa di storico, mai avvenuto in 22 anni della loro storia. Adesso addirittura la prima vittoria, una gioia immensa per il club, per i tifosi".