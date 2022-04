Ag Radu: “Non lo giustifico, ma non giocare mai non aiuta. Con Handanovic…”

Le considerazioni del procuratore del secondo portiere nerazzurro dopo l'errore di Bologna

Oscar Damiani, agente di Ionut Radu, non si è sottratto alle domande dei giornalisti dopo il marchiano errore di Bologna. Queste le sue considerazioni riportate anche dal Corriere della Sera di oggi: «Non voglio giustificare nulla, non giocare mai però non aiuta un portiere. Ora Radu deve reagire e dimostrare di avere carattere, in queste situazioni si vede davvero chi sei e se hai gli attributi: Radu li ha. L’errore non gli macchierà la carriera. Handanovic non si è avvicinato a lui dopo la gara? Ma tra i due c’è stima».