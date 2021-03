Ag Senesi: “All’Inter lo conoscono a memoria. Come lui ce ne sono pochi”

L'agente del giovane difensore del Feyenoord ha commentato l'interesse di diversi club italiani e non solo

A Radio Marte nel corso della trasmissione "Si gonfia la rete" è intervenuto Stefano Antonelli, membro dell'entourage del difensore del Feyenoord Marcos Senesi. Queste le sue parole: "Nello scorso campionato è stato premiato come miglior calciatore del campionato olandese, un campionato che cresce fior fior di campioni. Di lui, purtroppo o meno male, se ne parla tanto e si accosta a molte squadre. Questo perché di difensori centrali in Europa validi ce ne sono pochi, si tratta di un ruolo in estinzione. Il calcio moderno ci ha insegnato la costruzione dal basso e lui ha questa capacità di non temerla mai. In assoluto è un giocatore importantissimo".

A proposito dell'interesse di vari club per il ragazzo ha detto: "Che al Napoli piaccia il giocatore non lo devo dire io perché è una realtà. Io credo che la variabile management sia importante nella decisione, sia per il Napoli che per il calciatore. Anche all'Inter, per esempio, conoscono a memoria Senesi. Il Milan sta trattando il rinnovo di Romagnoli ma conosce di Senesi tutto. E' un giocatore inosservato, non può passare inosservato. Non è che siamo noi a chiamare, non è un giocatore da proporre: ci chiamano gli altri. Il padre sa perfettamente come funziona questo mondo. Ma siamo a marzo, in un momento in cui tutto ancora si deve decidere tra coppe e campionati e pure i cambi di tecnici. La Germania ha 3 o 4 club che sono molto ricchi e molto attenti a Senesi".