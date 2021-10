L’AgCom chiede più poteri contro DAZN. Al momento nessuna sanzione per i disservizi

Il Garante chiederà al Governo norme che autorizzino un controllo più pressante nei confronti della piattaforma

I problemi in questo inizio di stagione per gli utenti non sono stati pochi. DAZN è al lavoro per sistemare le cose, ma dall'AgCom invocano poteri per sanzionare l'emittente che finora se l'è cavata nonostante i disservizi. Spiega Repubblica: "Dazn è una società di Internet che non ha richiesto una autorizzazione ministeriale prima di operare in Italia. Per questo motivo, l’AgCom non è sicura che Dazn sia sottoposta all’insieme di regole che governano il settore (il Codice della radio-tv). Non è certa, dunque, di poterla diffidare perché garantisca una qualità alta agli abbonati. E senza diffida non può esserci sanzione. Oggi l’AgCom si rivolgerà proprio al governo con una richiesta pressante di intervento. Per afferrare la sfuggente pay-tv, serve una norma che renda più forti le dita dell’AgCom".