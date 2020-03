Ag Gavioli: “Vuole tornare a giocare in Serie B. D’accordo con l’Inter…”

Nel corso della lunga intervista rilasciata ai microfoni di TuttoMercatoWeb.com, l’agente Luca Ariatti ha fatto il su Lorenzo Gavioli, ora al Ravenna in prestito dall’Inter: “Ho apprezzato la richiesta convinta formulata dal Ravenna in gennaio. Nota di merito per il ragazzo. Anche l’Inter, proprietaria del giocatore, era d’accordo al trasferimento. A Venezia è cresciuto molto con Dionisi, uno dei migliori tecnici in Serie B. Resta un filo conduttore con il club ligure e speriamo di poter riprendere il discorso interrotto durante la finestra invernale. Sulla carta vanno messi tutti gli aspetti legati al calciatore in questo nuovo percorso in C. L’idea del ragazzo era di far bene. Chiaro che la cosa più brutta è quella di non giocare. Allora ben venga Ravenna per quel che riguarda il minutaggio, ma l’obiettivo è tornare prossima stagione in B”.