L’agente Jasurek: “Skriniar va al Psg, Campos farà di tutto. Passerà da una big a una super big”

Intervistato da Futbal Pravda, Branislav Jašurek, agente tra gli altri anche di Stanislav Lobotka, parla del futuro di Milan Skriniar. L'agente è convinto che il difensore vestirà la maglia del Psg la prossima stagione: "Il suo passaggio dall'Inter al PSG, secondo me, avverrà. Luis Campos è un dirigente di calcio di alto livello. Sappiamo che ha scelto il portiere Adam Jakubech del Lille. Quando vuole qualcosa, la ottiene. Al nostro incontro mi ha chiesto se fosse meglio Róbert Boženík o Dávid Strelec... Se Luis vuole Milan, farà di tutto per prenderlo. Auguro assolutamente il meglio a Skriniar. È un ragazzo modesto. Gli auguro di giocare per uno dei più grandi club oggi insieme a Lionel Messi, Neymar e Kylian Mbappé. Non sono lì per caso".