Agente Papu Gomez: “Andrà all’estero, tra una settimana saprete”

Alejandro Gomez negli ultimi giorni è stato accostato anche a Inter e Monza dopo la rescissione col Siviglia. Tuttavia, secondo l’agente del giocatore, il Papu non tornerà a giocare in Italia. Ecco le parole di Giuseppe Riso a Tag24: "Stiamo trattando per un suo imminente ritorno in campo, ma per avere notizie certe bisognerà aspettare una settimana. Non riguarda il campionato italiano, bensì delle piste estere. Messico? No. Devo prima risolvere delle cose e ci vorrà ancora del tempo, poi saprete tutto".