Nel corso della intervista concessa ai microfoni di TMW, Luca Ariatti, ex calciatore ed ora agente, ha parlato di Niccolò Squizzato, suo assistito in forza nel settore giovanile dell’Inter: “Niccolò ha sofferto gli infortuni, ma adesso si è ristabilito appieno. Resta uno dei maggiori talenti dell’Inter. Nelle prossime settimane ci siederemo con l’Inter per parlare del futuro del ragazzo, destinato a un anno di consacrazioni”.