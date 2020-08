Ag Vertonghen: “Ecco perché ha scelto il Benfica. C’erano stati contatti anche con l’Inter ma…”

La notizia era nell’aria ma ieri è arrivata anche l’ufficialità: Jan Vertonghen, difensore belga ex Tottenham, ha firmato per il Benfica. Nelle scorse settimane, il suo profilo era stato accostato anche all’Inter, alla ricerca di un difensore centrale per rinforzare il pacchetto arretrato. Ai microfoni del quotidiano belga Sporza, ha parlato l’agente di Vertonghen, Tom De Mul, che ha confermato contatti con i nerazzurri:

“All’inizio il Benfica non era la prima scelta, ma poi Jan ci ha pensato sempre di più e tutto si è risolto per il meglio. Il Benfica lo ha convinto perché era molto interessato e lo ha fissato come priorità. Gli hanno offerto stabilità e continuità, soprattutto con 3 anni di contratto. E questo è cruciale nell’attuale fase della sua carriera. Ci sono stati contatti con club italiani come Roma, Inter ma soprattutto Napoli e ad un certo punto si erano fatti davvero concreti ma i tre anni di contratto erano veramente importanti così come l’opportunità di giocare la Champions League o almeno l’Europa League. E la vita della moglie e dei figli a Lisbona è veramente piacevole”.