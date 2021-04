Giornale – Agnelli nella trappola, gli altri aspettano solo di attaccare la Juve

L'edizione odierna de Il Giornale analizza le scelte sbagliate di Andrea Agnelli in merito al naufragato progetto Superlega

"John Elkann è un imprenditore di censo e visione internazionale, cura con attenzione i rapporti politici ed economici, mai si sarebbe fatto coinvolgere in una vicenda che, al di là degli aspetti finanziari, tocca i fili scoperti del popolo dei tifosi, soprattutto quelli avversari che, come si sa, altro non aspettano dalla fondazione, pur di attaccare la Juventus".