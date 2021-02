Agnelli-Conte, interviene la Procura. Rischio squalifica? “Ecco l’articolo 39”

Secondo La Gazzetta dello Sport, l'articolo 39 può prevedere due turni per l'allenatore e un mese per i dirigenti

Appesi alle carte. Si giocherà un'altra partita ora tra Juventus e Inter, della quale il Giudice Sportivo può dare un breve esito già oggi. Ma non avendo mai estratto cartellini nei confronti dei protagonisti, è probabile che passerà tutto in mano alla procura: "Se si riscontrasse un «comportamento gravemente scorretto», secondo l’articolo 39 del Codice di Giustizia Sportiva, i protagonisti potrebbero essere puniti con due turni di squalifica (calciatori e allenatori) o un mese di inibizione (i dirigenti). Nel testo si parla di una sanzione «minima». Tuttavia si fa anche riferimento ad «attenuanti o aggravanti» e quindi c’è anche la possibilità che tutto si risolva in una multa eventualmente utilizzando lo strumento del patteggiamento. Di certo, se la squalifica fosse per turni, sarebbe scontata in Coppa Italia. Nel caso, invece, si scegliesse una sospensione a tempo determinato, a quel punto riguarderebbe tutta l’attività. Certo questa Coppa Italia è sempre più assediata da vecchi e nuovi veleni. Speriamo che almeno la finale non chiami in causa giudici e procure sportive", si legge su La Gazzetta dello Sport.