Manovre stipendi Juventus, 16 mesi di inibizione e 60mila euro di multa per Agnelli

Andrea Agnelli è rimasto l'unico imputato dell'udienza che si è tenuta oggi sul caso stipendi in casa Juventus: lo scorso 30 maggio erano stati definiti i patteggiamenti con multe per gli altri dirigenti deferiti. 16 i mesi di inibizione richiesti dalla giustizia sportiva per punire l'ex presidente della Juventus. I 16 mesi si vanno a sommare ai 24 già definitivi per il processo plusvalenze per un totale di 40 mesi.