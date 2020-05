“No a scudetto assegnato, non siamo l’Inter”. Agnelli approva con un like

Il campionato riprenderà oppure no? Se lo stanno chiedendo tutti. E mentre i dirigenti del calcio provano a trovare una soluzione per portarlo a termine, i tifosi aspettano novità e reagiscono alle ipotesi che si rincorrono sul web. Una ieri, vista la decisione della Ligue1 di assegnare lo scudetto al PSG, della possibilità che lo scudetto sia assegnato alla prima in classifica. Probabilmente lo scudetto non verrà assegnato, ma il numero uno della società juventina si è esposto con un like. Lo ha messo ad un post di un tifoso: “Non vogliamo vincere in questo modo.

Anche Agnelli ha detto che declinerà. Spero che lo segua. Non lo siamo l’Inter”. E il presidente bianconero ha dato ragione al tifoso confermando il suo pensiero. In un solo colpo ha spiegato cosa pensa di questa ipotesi e ha pure promosso la battutina rifilata dal tifoso nei confronti dell’Inter. Lo scudetto del 2006, quello assegnato ai nerazzurri a tavolino dopo lo scoppio di Calciopoli, ha provato a riaverlo indietro o quantomeno a toglierlo agli eterni rivali, ma non c’è ancora riuscito.