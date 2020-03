EDICOLA / TS: Juve-Inter, pace a cena. Agnelli distende il clima. Ma che autogol…

Agnelli e Zhang sono stati insieme a Londra e hanno partecipato al Financial Times Business of Football. Le sue parole sul presidente dell’Inter sono finite sulla prima pagina di TuttoSport. Questo il titolo scelto dal giornale torinese:

“Juve-Inter, pace a cena. Agnelli distende il clima in vista della partitissima di domenica sera”. E le frasi scelte sono queste: «Un paio di settimane fa ho invitato Zhang a casa mia. Ho grande rispetto per lui. Abbiamo posizioni simili». C’è anche un altro titolo che riguarda il presidente della Juve: “Ma cosa dici?”. E Jacobelli si riferisce alle parole sull’Atalanta: “Ma è giusto che sia in Champions?”. Il direttore di TS scrive: “Un incredibile autogol. Conta il merito sportivo, altro che Superlega”.