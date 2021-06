Superlega, Agnelli: “Non colpo di Stato ma grido di allarme. Minacciati da UEFA. Ma…”

Il numero uno della Juventus è tornato a parlare della competizione lanciata con Barcellona e Real e ha attaccato l'organizzazione europea del calcio

Nella conferenza stampa che si è tenuta oggi in casa Juventus, Andrea Agnelli ha parlato della Superlega . «Mai stato un tentativo di colpo di stato ma più un grido disperato di allarme per un sistema che inconsapevolmente o meno si dirige verso l'insolvenza. La UEFA nel documento di presentazione del budget per la prossima stagione ha parlato di crisi sanitaria come fatto e dello sviluppo del calcio che continua come sempre».

«Queste dichiarazioni, diffuse con metodi arroganti e pressioni, alcuni colleghi mi parlavano di paura, sono state diffuse a totale spregio del tribunale di Madrid. E oggi in pendenza di giudizio davanti alla Corte Europea. Non è con questi comportamenti che registriamo ogni giorno, in particolare in certi esponenti, che si può riformare il calcio. Le basi legali dei ricorsi sono fondate ma il desiderio di dialogo con UEFA e FIFA è ancora voluto perché si deve trovare una sintesi per tutti. L'attuale modello va cambiato. I club portano delle proposte perché sono interessati a farlo per i costi che sostengono ma vengono minacciati, accusati e demonizzati», ha spiegato.