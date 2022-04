Superlega, Agnelli: “Veemente reazione delle istituzioni ha fatto indietreggiare i club”

Il presidente della Juventus Andrea Agnelli, intervenuto a "Il Foglio a San Siro", ha nuovamente toccato l'argomento Superlega

"Superlega ancora il futuro? Il progetto ha due momenti significativi: da un lato aver avuto la condivisione di 12 club come quelli che avevano siglato un accordo di 160 pagine che al primo punto chiedeva di poter dialogare con Uefa e Fifa; la definizione del formato delle competizioni è un passaggio successivo. Quello che è successo e che fa riflettere è stata la veemente reazione delle istituzioni internazionali che ha portato alcuni di questi club a indietreggiare. E' evidente che per avere una battaglia politica di questo calibro bisogna anche sentirsi di avere le spalle larghe e credere che il modello che ci organizza in questo momento può avere delle revisioni". Lo ha dichiarato il presidente della Juventus Andrea Agnelli, intervenuto a "Il Foglio a San Siro"