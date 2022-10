Agnelli: “Provo vergogna per quello che sta succedendo, sono arrabbiato. Allegri…”

Periodo nero per la Juventus. I bianconeri cadono anche sul campo del Maccabi Haifa e adesso il passaggio del turno diventa complicato. Al termine della gara Andrea Agnelli ha parlato ai microfoni di Sky Sport: "È un periodo difficile, questo è il momento delle responsabilità e quindi sono qua per questo. Provo vergogna per quello che sta succedendo, sono decisamente arrabbiato, ma sono consapevole che il calcio è uno sport di squadra: si vince in 11 e si perde in 11".

"Allegri? Non è la questione di una persona sola, questa è una questione di gruppo in questo momento. Abbiamo una seconda parte della stagione in cui dobbiamo essere protagonisti. Come incidere? È un problema del gruppo, parliamo di atteggiamento in generale. Parliamo di tante partite contro squadre tecnicamente più abbordabile, ma così non è stato. C'è da provare vergogna e chiedere scusa ai tifosi che fanno fatica a girare per strada e dobbiamo capirlo. Dobbiamo fare una profonda riflessione, sappiamo che le qualità le abbiamo tutte. Contratto di Allegri? Siamo fuori linea, sono responsabilità di gruppo. Non è colpa dell'allenatore se non si vince un tackle. Faccio fatica a pensare a un cambio in corsa da parte della Juventus. Ci sono momenti in cui alcuni giocatori non riescono a emergere ed p meglio per loro cambiare squadra. Noi abbiamo grandi ragazzi che rappresentano il presente e il futuro. È un gruppo do 80 persone che deve ritrovare quella compattezza. Ritiro? La gestione della squadra spetta all'allenatore".