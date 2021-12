Agostinelli: “Spalletti sta facendo un gran lavoro, ma ora il Napoli deve guardarsi indietro”

Andrea Agostinelli ha commentato la situazione in casa Napoli dopo la sconfitta del Maradona contro lo Spezia

"Il successo contro il Milan era stato molto importante per il campionato - dice a Tuttomercatoweb.com - ma il ko di ieri ha fatto tornare dei dubbi. In casa ha perso le ultime tre gare, i numeri sono quelli. Con Empoli e Spezia ha lasciato a desiderare. Deve reagire. Prima si guardava davanti, ora deve farlo dietro".

"In generale sta facendo un gran lavoro. Ora gira storto ed è facile parlare di cambi. La verità è che per una partita o due il Napoli può fare a meno di giocatori importanti, per un periodo lungo no. Osimhen e Koulibaly sono fondamentali. Non è alibi ma è sfortuna".