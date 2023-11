Agostinelli: “Napoli, così non puoi competere con l’Inter. Il livello di oggi…”

Cosa può dare Mazzarri in così pochi giorni e in un lasso di tempo in cui molti titolarissimi sono stati impegnati con le rispettive nazionali? “Quando c’è un allenatore nuovo sotto il profilo delle motivazioni ambia sempre qualcosa. I giocatori poco impiegati pensano di poter rimettere in discussione le gerarchie ed i titolari di poter ritrovare certezze. Credo che Mazzarri, più che affrontare un problema tattico, dovrà migliorare le prestazioni dei singoli. Lo scorso anno erano da dieci, quest’anno da sei, sei e mezzo. Un livello che, ad oggi, non consente ai partenopei di competere con l’Inter”.