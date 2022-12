Agostinelli: “Napoli perfetto, Inter e Juve hanno fatto troppo poco”

Intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss, Andrea Agostinelli, ex calciatore, ha parlato così della corsa scudetto: "Chi rincorre è giusto che si innervosisca, il Napoli ha qualche bonus per sbagliare qualche gara e per questo più tranquillo rispetto alle altre. Se sbagli da secondo in classifica dici addio al campionato. Inter e Juventus hanno fatto molto al di sotto delle proprie possibilità. Il Napoli primo ci sta, il distacco no, è ampio. Napoli perfetto fino a questo momento. La Roma non ha uno spogliatoio unito, l'Atalanta ha perso troppi pezzi importanti nella rosa. La Lazio potrebbe essere una mina vagante per chi sta davanti".