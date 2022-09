Agostinelli: “Scudetto? Inter non la escludo mai, Juve peggio dell’anno scorso”

Intervenuto ai microfoni di Radio Crc, Andrea Agostinelli, ex allenatore, ha parlato così della corsa scudetto in Serie A: "Milan-Napoli non può decidere chi vince lo scudetto, ma di sicuro queste due sono pretendenti allo scudetto. L’Inter non la escludo mai, mentre la Juve la vedo addirittura peggio dello scorso anno. Lo scudetto se lo giocheranno, ancora una volta, le milanesi con il Napoli".