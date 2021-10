Agostinelli: “Spalletti? Per il Napoli oggi perdere lui è come perdere…”

Le parole dell'ex calciatore: "In questa fase del campionato è di una importanza pazzesca avere sulla panchina uno come Spalletti"

Intervenuto ai microfoni di Canale 8, Andrea Agostinelli, ex calciatore, ha parlato così dell'importanza per il Napoli di Luciano Spalletti, che sconterà però una giornata di squalifica dopo l'espulsione a Roma: "In questa fase del campionato è di una importanza pazzesca avere sulla panchina uno come Spalletti. Ci sono momenti in cui o c'è l’allenatore o il collaboratore e poco cambia, ma adesso perdere Luciano per il Napoli è come perdere un calciatore".