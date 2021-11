L’ex Napoli Agostini: “Insigne firmerà il rinnovo e non al ribasso. Al Napoli…”

Intervenuto ai microfoni di Napoli Magazine, l'ex attaccante Massimo Agostini ha parlato così del futuro di Insigne

"Secondo me la situazione non é così grave come viene definita, firmerà il rinnovo. Penso che sia improbabile che possa guadagnare di meno, dovranno mettersi d'accordo per non far perdere soldi a Insigne e alla società. Credo che Insigne firmerà il rinnovo del contratto di 5 anni per una cifra adeguata. Non penso che percepirà la metà di quanto prende ora. Ci sarà un adeguamento, magari perderà qualcosa ma non ci andrà a perdere complessivamente perché comunque parliamo di 5 anni di contratto, che non sono pochi".