Agostini: “Napoli-Inter dovrebbe essere una bella partita. Eriksen? Se Conte lo farà giocare…”

Intervenuto ai microfoni di Tuttomercatoweb, Massimo Agostini analizza così il match di Coppa Italia tra Napoli-Inter: “Credo che Gattuso non giocherà per attendere l’Inter perchè rischierebbe di compromettere la partita. Dovrebbe essere una bella partita ma lo stop di tre mesi può incidere a livello mentale e fisico, non è facile riprendere e andare a cento all’ora”.

Parlando dell’Inter, Eriksen può essersi ricaricato?

“E’ stato preso per dare sostanza alla trequarti nerazzurra. Ha ottime qualità però è abituato ad un calcio diverso dal nostro. Se Conte lo farà giocare si vede che ora ha qualcosa in più di Sensi che comunque rimane un giocatore che ti dà geometrie e velocità”.

Percentuali passaggio del turno?

“Direi Napoli 52% e Inter 48% anche se i nerazzurri in campionato hanno vinto al San Paolo 3-1. Dunque il vantaggio del Napoli c’è però con le squadre di Conte bisogna stare attenti vista l’intensità con cui giocano”.

(Tuttomercatoweb.com)