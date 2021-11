Agostini: “Scudetto? Napoli e Milan a braccetto, ma l’esperienza di Spalletti può…”

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, l'ex calciatore e allenatore Massimo Agostini si è espresso sulla lotta scudetto

"Si equivalgono, ma l'esperienza di Spalletti in queste situazioni potrebbe dare qualcosa in più. A gennaio la Coppa d'Africa porterà via quattro giocatori al Napoli, quattro giocatori importanti per la sua ossatura. Il Milan perderà invece solo Kessié e Bannacer. Bisognerà vedere se il Milan sfrutterà questo vantaggio".

"In questo momento non credo possa condizionarlo, essendo un professionista. Penserà a far bene e a portare avanti il Napoli. Sia Milan che Napoli hanno due giocatori importanti, Insigne e Kessié, che sono in bilico. Insigne è una bandiera, cercherà di rinnovare e di rimanere a Napoli. Non so se altre squadre potrebbero dargli le stesse soddisfazioni di Napoli. Se vuol cambiare aria per provare motivazioni nuove, dipenderà dal contratto".