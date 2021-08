Agoumé: “Brest? Voglio giocare e farmi conoscere. Spero di avere continuità”

Le parole del classe 2002 in prestito dall'Inter: "Sono molto felice di venire qui e spero di trovare continuità e vittorie divertendomi"

Intervenuto ai microfoni dei canali ufficiali del Brest, Lucien Agoumé, centrocampista dell'Inter in prestito al club francese, ha parlato così della nuova avventura: "Sono molto felice di venire qui e spero di trovare continuità e vittorie divertendomi. La Ligue 1 è stata più dura negli ultimi anni e l'arrivo di giocatori come Neymar o Messi sono l'esempio. Ci sono anche molti giovani che ci giocano. Dopo essere partito per l'Inter in giovane età, ho fatto una scelta personale di tornare in patria per poter giocare e farmi conoscere. Voglio aiutare questa squadra".