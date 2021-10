Francia Under20, Agoumé convocato per le gare contro la Tunisia

Il calciatore di proprietà dell'Inter, in prestito al Brest, è tra i convocati della Nazionale per le partite del 7 e del 10 ottobre

L'Inter gli ha rinnovato il contratto fino al 2025, in estate. E poi lo ha dato in prestito al Brest e così Lucien Agoumé si è trasferito in Ligue1. Il giocatore di proprietà del club nerazzurro è stato convocato dalla Nazionale Francese Under20 in ritiro dal 4 al 10 ottobre e giocherà due gare contro i coetanei della Tunisia, una il 7 ottobre e l'altra il 10 ottobre. Il ct Diomède ha comunicato la lista dei convocati tra cui anche Theo Zidane, figlio dell'ex giocatore della Juventus.