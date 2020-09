Tra i giocatori più richiesti in casa Inter c’è anche il giovane. Il centrocampista potrebbe partire in prestito, su di lui sia club di Serie A che dall’estero.

Come riporta Gazzetta.it “Il francese Lucien Agoumé studia il rinnovo con l’Inter prima di partire, forse in prestito. In Serie A per il centrocampista opzioni a Verona e Crotone, mentre si fanno avanti anche i tedeschi dello Schalke 04 in Bundesliga”.