Inter, nuova esperienza in Francia per Agoumé. Prestito al Brest?

Il giovane centrocampista dell'Inter, dopo l'esperienza allo Spezia, potrebbe andare a giocare in Francia

L'Inter si muove anche in uscita. Dopo Pinamonti , passato in prestito all'Empoli, anche Agoumé potrebbe passare in un altro club per trovare maggiore minutaggio.

"Dall’Inter al ritorno in Francia per cercare una nuova collocazione e magari tornare protagonista in Italia. Così le ultime ore di mercato per Lucien Agoume, centrocampista nerazzurro, lo scorso anno allo Spezia, dove ha dimostrato di avere ottime qualità e poter competere anche in A. Ora si trova ad un bivio: si è fatto avanti il Brest che lo ha chiesto in prestito all’Inter", si legge su La Gazzetta dello Sport.