GdS – Agoumé, ad Appiano hanno tutti una convinzione. Il piano dell’Inter

Conte lo ha spesso convocato in prima squadra. Agoumé è arrivato all’Inter dal Sochaux per 4.5 mln e mezzo la scorsa estate. La Gazzetta dello Sport parla di una “stagione difficile”. Gioca in Primavera, l’allenatore della prima squadra lo chiama in alcune gare ma gli concede poco spazio. “Se il tecnico leccese, uno che non si fa problemi a puntare forte su Bastoni ed Esposito, non lancia il francese è perché il processo di apprendimento è stato un po’ più lento del previsto”.

Il giovane giocatore gioca al Mondial Under17 con la Francia e si mette in mostra in Youth League. Nel campionato Primavera gioca poco perché risponde alle chiamate di Conte. “Non è da escludere che nella prossima stagione Lucien venga girato in prestito (preferibilmente ad un club italiano) per farsi le ossa e poi tornare in nerazzurro da protagonista. Ad Appiano sono tutti convinti che il talento ci sia, ma vada solo sgrezzato“, scrive la rosea a proposito del suo futuro.

(Fonte: gazzetta.it)