Agresti: “Balotelli in Nazionale per i Mondiali? Si è proposto e penso che…”

Mario Balotelli in Nazionale per le qualificazioni ai Mondiali? Così Stefano Agresti , direttore di Calciomercato.com, ha commentato l’idea emersa nelle ultime ore: “Sapete chi ha segnato l'ultimo gol dell'Italia in un Mondiale? L'ha fatto Mario Balotelli, nella partita della grande illusione contro l'Inghilterra al Mondiale del 2014. Fu suo il gol della vittoria, poi arrivarono due sconfitte. I compagni addossarono gran parte delle responsabilità di quella eliminazione proprio a Balotelli in modo assolutamente ingeneroso, anziché assumerle sulle proprie spalle. Da quel momento in poi il rapporto tra noi e il Mondiale è stato un disastro.

Ora si riparla di Balotelli perché siamo davvero disperati in vista dei playoff che devono portarci in Qatar. Mario si è proposto, quasi la tutti hanno bocciato questa idea 'Ma come, dobbiamo ancora affidarci a Balotelli?!'. In Italia non abbiamo grandi attaccante a parte Immobile, dobbiamo anche pensare a un'alternativa: Immobile non ha potuto giocare le due gare con la Svizzera e con l'Irlanda del Nord e l'abbiamo rimpianto. L'idea di pensare a Balotelli che in Turchia si sta ricostruendo per l'ennesima volta una carriera da calciatore, non è da 4 in pagella come molti dicono. Certo, non è un mostro di affidabilità, però le qualità tecniche ci sono e anche la voglia di tornare a tutti i costi in azzurro”, le sue parole.