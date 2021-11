Agresti: “Conte ‘emotivamente coinvolto’ dall’Inter? Forse dalla buonuscita…”

A Calciomercato.com, il direttore Stefano Agresti si è così espresso sulla nuova avventura dell’ex Inter Antonio Conte

Sulle colonne di Calciomercato.com, il direttore Stefano Agresti si è così espresso sulla nuova avventura dell’ex Inter Antonio Conte: “Conte nel suo primo giorno come allenatore del Tottenham ha spiegato di aver rifiutato in estate l'offerta del club londinese perché troppo coinvolto dall'Inter dal punto di vista emotivo. Un'affermazione da 4 in pagella, sembra quasi che Conte prenda in giro l'Inter e i suoi tifosi. Conte in estate era concentrato sulla buonuscita che doveva avere dall'Inter. Poi non ha esitato a mollare il club che gli aveva versato 12 milioni all'anno perché, secondo lui, non abbastanza competitivo. Ora ha raggiunto il suo obiettivo: anche al Tottenham avrà un ingaggio principesco”.