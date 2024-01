Agresti: “Coppa Italia? Vincerla all’Inter conta meno che vincerla alla Lazio o…”

Intervenuto ai microfoni di Radio Radio, Stefano Agresti, giornalista, ha parlato così in vista del derby di Roma in Coppa Italia

Intervenuto ai microfoni di Radio Radio, Stefano Agresti, giornalista, ha parlato così in vista del derby di Roma in Coppa Italia: “In caso di sconfitta per i giallorossi quei giorni che portano all’ avvicinamento a Milan-Roma sarebbero veramente duri. Penso che nell’economia della stagione conti moltissimo, anche per i due allenatori, chi va avanti ha la possibilità di giocarsi un torneo e di vincerlo, e per Lazio e Roma non è comune vincere trofei. Vincere la Coppa Italia all’Inter conta meno che vincerla alla Lazio o alla Roma”.