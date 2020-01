Intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva, Stefano Agresti ha parlato della trattativa tra Inter e Tottenham per il passaggio di Christian Eriksen in nerazzurro. “Affare che difficilmente si arenerà per una questione marginale di natura economica. Operazione che andrà a buon fine, credo entro la fine della settimana“.

(Radio Sportiva)