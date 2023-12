Agresti: “Futuro Mourinho? Non ha grandi offerte, l’impressione è che…”

Intervenuto ai microfoni di Radio Radio, Stefano Agresti, giornalista, ha parlato così del futuro della panchina della Roma: "Mourinho dovrà aspettare, i Friedkin hanno preso tempo ritenendo che non sia il momento per affrontare la questione. Occorrerà pazienza. Quando Mourinho dice che aspetterà non per molto si può aprire un fronte. L’impressione è che dipenda molto da eventuali offerte che gli arriveranno. Ora non ha grande mercato a livello internazionale in Europa, non ci sono società più ricche e importanti della Roma che lo cercano, quindi rimarrebbe volentieri. Poi si vedrà.