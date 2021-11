Agresti: “Giusto Mourinho chieda rinforzi. E se dovesse andare male col Bodo…”

Le parole del giornalista: "Hanno investito poco a giugno, 'solo' 90 milioni, giusto che Mourinho chieda altri giocatori e scarichi quelli che non giocano"

Intervenuto ai microfoni di Radio Radio, Stefano Agresti, giornalista, ha parlato così di José Mourinho e del momento della sua Roma: "Hanno investito poco a giugno, 'solo' 90 milioni, giusto che Mourinho chieda altri giocatori e scarichi quelli che non giocano. Villar è probabile che vada al Valencia in prestito, Diawara si proverà a girarlo da qualche parte. Se dovesse andare male anche al ritorno contro il Bodo, voglio vedere chi mettera fuori rosa Mourinho. Bisogna vedere come arriveranno questi giocatori alla prossima di campionato".