Agresti: “De Laurentiis, la proposta a Insigne per il rinnovo è offensiva”

Il pensiero del direttore di Calciomarcato.com sulla situazione di Insigne, in scadenza di contratto col Napoli

Sulle colonne di Calciomercato.com, il direttore Stefano Agresti ha espresso il suo pensiero sul futuro di Lorenzo Insigne. Ricordiamo che l'attaccante è in scadenza al 30 giugno 2022 con il Napoli ed è stato accostato anche all'Inter: "I tre milioni e mezzo netti che De Laurentiis ha offerto a Insigne per il rinnovo di contratto sono tanti, tantissimi. Come valore assoluto, intendiamo: una quantità di denaro che trasformerebbe la vita di (quasi) tutti noi. Ma se applichiamo questa stessa cifra al calcio e al capitano del Napoli, allora la loro dimensione cambia in modo radicale e quegli stessi tre milioni e mezzo diventano pochi, pochissimi: una proposta quasi offensiva.