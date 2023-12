Intervenuto a Radio Sportiva, Stefano Agresti, giornalista, ha parlato così della situazione attaccanti in casa Inter: «Con Arnautovic e Sanchez in estate l'Inter ha preso due attaccanti di rincalzo. Hanno entrambi 34 anni, uno non giocava da anni in una big, l'altro venne mandato via già anni fa. I nerazzurri avrebbero bisogno di due alternative migliori a Lautaro e Thuram».