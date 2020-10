Agresti: “Conte buonista? Non so per quanto. L’Inter ha cercato di vendere in tutti i modi…”

Stefano Agresti è tornato sulle scelte di mercato dell’Inter analizzando la prestazione di ieri contro il Borussia Monchengladbach ai microfoni di Radio Sportiva: “L’Inter ha scelto di provare a vincere subito prendendo calciatori già pronti, come Vidal o Young. A me questa scelta non convince molto, ma questa è una decisione presa da Conte e avallata da Zhang. Stiamo vedendo oggi un Conte diverso da come eravamo abituati, quando si lamentava di tutto. Adesso è diventato ‘buonista’ ma non so quanto rimarrà su questa linea”.

Lukaku? “I grandi giocatori fanno sempre la differenza anche nelle squadre migliori. L’Inter non ha un calciatore con quelle caratteristiche fisiche, se dovesse riposare dovrebbe cambiare gioco perché manca un’alternativa. Davanti l’Inter sta producendo molto, Lukaku sta facendo benissimo e Lautaro ieri ha fatto una girata al volo sensazionale, un colpo meraviglioso”.

Kolarov? “Ho sempre manifestato grandi perplessità su questo acquisto. Ha un piede meraviglioso ma come giocatore di fascia non ce la fa più dal punto di vista fisico. La scelta di Conte di puntare su di lui mi ha sorpreso molto”.

Perisic? “Hanno provato a venderlo in tutti i modi, ma il Bayern non l’ha riscattato. E’ un grande giocatore ma incompiuto. Ha colpi fantastici ma manca in continuità, lo vedrei esterno d’attacco in un 4-3-3”.

