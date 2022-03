Agresti: “Inter-Dybala sarebbe un colpo da 8. E costerebbe quasi quanto Sanchez”

Su Calciomercato.com, il noto giornalista Stefano Agresti ha parlato così dell'interesse dell'Inter per Paulo Dybala

Su Calciomercato.com, il noto giornalista Stefano Agresti ha parlato così dell'interesse dell'Inter per Paulo Dybala: "Paulo Dybala per l'Inter è più di un'idea. Alla notizia che non rinnoverà e lascerà la Juventus a parametro zero Beppe Marotta ha drizzato le orecchie facendo già i primi passi verso l'argentino. Qualcuno continua a porsi qualche dubbio sul fatto che La Joya possa essere ancora determinante, ma per noi se l'Inter dovesse affondare il colpo sarebbe un affare da 8 in pagella. Lo stipendio alto sarebbe un falso problema, perché Dybala costerebbe - più o meno - quanto quell'Alexis Sanchez che ha un'età diversa e sta esaurendo anche il tempo a disposizione per convincere la società nerazzurra", le sue parole.